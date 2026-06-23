Calciomercato Torino / Il difensore seguito da Petrachi nella scorsa sessione di mercato è uno dei profili graditi ad Abate

Il Torino in vista dell’inizio della prossima stagione sta continuando a sondare diversi possibili obiettivi che potrebbero permettere alla società di rendere la rosa più completa e preparata.

Tra i diversi nomi che ruotano attorno al reparto difensivo, negli ultimi giorni è tornato in auge quello di Andrea Giorgini, difensore classe 2002 che ha disputato l’ultima stagione tra le fila della Juve Stabia. Al termine del campionato, il giocatore farà rientro al Sudtirol, club proprietario del suo cartellino, con cui il Torino dovrà necessariamente sedersi al tavolo per valutare un’eventuale trattativa e provare a ottenere il suo trasferimento.

Il tentativo del mercato invernale

Giorgini è stato a lungo seguito da Vagnati già nella scorsa finestra di mercato, ma il fatto di aver disputato gare con due formazioni diverse nel corso della stessa stagione ha di fatto impedito al Torino di portare avanti concretamente la trattativa. Con la conclusione del campionato e l’avvicinarsi della nuova stagione, però, il club granata potrà tornare a sedersi al tavolo con il Sudtirol, società proprietaria del cartellino, per valutare la possibilità di riaprire i discorsi e provare a garantirsi le prestazioni del difensore in vista del prossimo anno.

Un giocatore gradito ad Abate

Giorgini ha disputato l’ultima stagione in prestito alla Juve Stabia, dove è riuscito a imporsi come uno dei punti fermi della formazione guidata da Abate, che ha raramente rinunciato al suo impiego nel corso del campionato. Il difensore classe 2002 ha infatti collezionato 38 presenze complessive, arricchite anche da un gol, confermando una crescita costante sia in termini di affidabilità che di continuità. Già utilizzato come interprete nella difesa a tre, Giorgini potrebbe rappresentare un profilo adatto a integrarsi rapidamente nelle rotazioni tattiche della squadra. Le sue caratteristiche gli consentirebbero di offrire soluzioni diverse al reparto arretrato, garantendo al contempo profondità e alternative utili per la gestione della stagione.