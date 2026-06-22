Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il panorama del calciomercato delle squadre di Serie A, con l’avvicinarsi della sua apertura ufficiale, inizia ad assumere contorni sempre più interessanti.

Uno dei giocatori che nel corso della passata stagione si è messo in luce con ottime prestazioni è al centro di numerose trattative. Nico Paz, dopo le ultime brillanti stagioni al Como, sembra ormai vicino al ritorno al Real Madrid. Tuttavia, il club spagnolo non sarebbe intenzionato a trattenerlo in rosa, aprendo così a nuovi scenari per il suo futuro. Como e Inter rappresentano le principali candidate ad assicurarsi le sue prestazioni. Il Como, per trattenere il proprio gioiello, dovrebbe soddisfare la richiesta di circa 60 milioni di euro, un’operazione che rischierebbe però di compromettere i parametri del Fair Play finanziario. Per questo motivo, l’argentino potrebbe anche diventare un obiettivo concreto dell’Inter. La società nerazzurra, che ha già incassato circa 20 milioni dalla cessione di Dumfries, potrebbe rafforzare ulteriormente la propria capacità d’investimento con un’eventuale cessione di Bastoni, arrivando così alle condizioni economiche necessarie per tentare l’assalto a Nico Paz, che al momento non sembra destinato a restare a Madrid.

Trattativa tra squadre di Serie A

Un difensore del campionato di Serie A potrebbe essere prossimo a cambiare squadra, ma non campionato. Gila è infatti uno dei profili seguiti dal Napoli, che sembra disposto ad accettare la richiesta di circa 15 milioni di euro avanzata dalla Lazio per portarlo all’interno della propria rosa. Le due società sarebbero ormai vicine alla chiusura dell’operazione, ma solo nei prossimi giorni si potrà arrivare all’ufficialità dell’accordo. La Fiorentina è invece focalizzata sul cercare un nuovo portiere che possa garantire profondità al reparto presidiato da De Gea. Tra i profili seguiti spuntano Mandas e Falcone, con il secondo emerso solamente nelle ultime settimane. Il portiere attualmente del Lecce è anche uno dei nomi seguiti dal Torino, ma il ruolo da sostituto potrebbe non agevolare il suo possibile arrivo a Firenze.

Il Milan inizia a muoversi sul mercato

Dopo aver riorganizzato, almeno in parte, i problemi interni alla società, il Milan sembra essere ormai pronto a inserirsi nelle trattative di mercato per la prossima stagione. Amorim, arrivato da poco sulla panchina rossonera, avrebbe infatti messo gli occhi su un giocatore del campionato portoghese. Si tratta di Pedro Goncalves, attaccante esterno dello Sporting che potrebbe rappresentare un sostituto per Leao, il cui futuro appare ancora nebuloso, visto il suo desiderio di intraprendere un nuovo capitolo.