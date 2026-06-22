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Il giocatore sembrava essere prossimo al ritorno in patria, tuttavia il mancato accordo con il club potrebbe riaprire la pista Simeone

Negli ultimi giorni sembra essersi raffreddata la pista che secondo le ultime trattative di mercato avrebbe potuto riportare Simeone in argentina.

Il River Plate, dopo il rifiuto dellâ€™offerta per il Cholito ritenuta insufficiente dal Torino, ha virato su Lucas Beltran. Il club argentino, nei giorni scorsi, sembrava aver trovato unâ€™intesa con la Fiorentina per valutare la fattibilitÃ  dellâ€™operazione, ma lâ€™accordo non appare ancora vicino alla chiusura. Secondo quanto riportato da diversi media argentini, lâ€™attaccante sarebbe intenzionato a proseguire la sua esperienza in Europa, rendendo piÃ¹ complicata la possibilitÃ  di raggiungere unâ€™intesa con il club sudamericano.

Il futuro di Beltran incide su quello di Simeone

Nel caso in cui il River Plate non dovesse riuscire a concretizzare la trattativa per BeltrÃ¡n, il club argentino sarÃ  nuovamente costretto a tornare sul mercato per valutare ulteriori profili offensivi. Oltre allâ€™attaccante della Fiorentina, la societÃ  aveva infatti preso in considerazione, nei giorni scorsi, anche un giocatore attualmente di proprietÃ  del Torino. Simeone Ã¨ infatti uno dei nomi seguiti dal River Plate e, in alternativa a BeltrÃ¡n, il club argentino potrebbe tornare a bussare alla porta dei granata per riaprire i contatti.

Le condizioni per convincere il Torino

Il Torino considera Simeone un elemento centrale per la prossima stagione e, per questo motivo, non sarÃ  semplice per i club interessati riuscire a strapparlo ai granata nella sessione estiva di calciomercato. La societÃ  ha giÃ  respinto senza esitazioni la prima proposta avanzata dal River Plate, ritenuta non adeguata al valore del giocatore. Dopo aver investito circa 8 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, il club granata non ha intenzione di privarsene facilmente e valuta il suo cartellino in modo decisamente piÃ¹ elevato. Per questo, il River Plate dovrÃ  necessariamente alzare in maniera significativa la propria offerta per provare a riaprire la trattativa.

Giovanni Simeone of Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 22-06-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
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