Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano senza sosta le trattative dei club di Serie A per tentare di ingaggiare nuovi giocatori che possano implementare il tasso tecnico della rosa.

La Juventus continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la rosa. Alla luce delle difficoltà emerse nella trattativa per Emiliano Martínez, i bianconeri avrebbero nuovamente sondato il terreno per Vicario, portiere del Tottenham, che al momento rappresenta la principale alternativa qualora l’affare con l’estremo difensore argentino dovesse definitivamente sfumare. Sul fronte offensivo, invece, la Juventus avrebbe messo nel mirino un altro giocatore degli Spurs. Si tratta di Richarlison, uno degli ultimi profili finiti nel radar della dirigenza bianconera. Il club potrebbe tentare l’affondo con un’offerta intorno ai 25 milioni di euro.

Il Como trattiene i suoi talenti

Il Como continua a portare avanti un mercato ambizioso. Nonostante le ricche offerte arrivate dall’estero, la società sembra intenzionata a trattenere i suoi talenti migliori. Nelle ultime settimane sarebbero infatti pervenute proposte superiori ai 50 milioni di euro sia per Diao che per Baturina, ma il club non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dei due giocatori. Al contrario, l’obiettivo della dirigenza resta quello di proseguire la campagna acquisti per rafforzare ulteriormente la rosa. In quest’ottica, il Como avrebbe trovato un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Chalobah. Nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi dettagli dell’operazione, ma le sensazioni sono positive e l’affare potrebbe chiudersi sulla base di circa 35 milioni di euro.

Dragusin torna in Italia

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del ritorno di Dragusin in Italia. Il difensore rumeno si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito fino a giugno 2027, tornando così nel paese in cui ha mosso i primi passi della sua carriera. Per Dragusin si tratta di un’opportunità importante per rilanciarsi e ritrovare continuità dopo la parentesi in Inghilterra, dove ha trovato poco spazio. In maglia viola avrà la possibilità di mettersi in mostra e di ritagliarsi un ruolo da protagonista.