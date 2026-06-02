L’annata disputata con il Partizan sarà l’ultima parentesi del giocatore sotto contratto con il Torino, pronto a cederlo a titolo definitivo

Il Partizan è intenzionato a riscattare Demba Seck al termine del prestito stagionale, ponendo così fine all’esperienza dell’attaccante con la maglia granata. Una volta definita l’operazione, il Torino dovrebbe incassare circa due milioni di euro, cifra che potrà essere reinvestita nel corso della sessione estiva di mercato.

Dopo una parentesi poco fortunata in Piemonte, chiusa con 34 presenze e nessuna rete all’attivo, Seck ha ritrovato continuità e fiducia in Serbia. Con la maglia del Partizan, infatti, l’esterno offensivo ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 6 gol e servendo 8 assist, numeri che hanno convinto il club bianconero a puntare su di lui anche per il futuro.