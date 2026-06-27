Il reparto offensivo è stato confermato e satà da subito a disposizione del tecnico granata a Pinzolo per il ritiro

Con la notizia di ieri della probabilissima permanenza del Cholito Simeone in granata anche per la prossima stagione, il Torino ha blindato l’ennessimo tassello fondamentale per la costruzione della squadra che il presidente Cairo e il direttore tecnico Gianluca Petrachi hanno il compito di comporre, per poi affidarla alla guida del nuovo allenatore Ignazio Abate. La conferma del centravanti argentino è solo una delle numerose riconferme che il popolo granata si augura di vedere in questa sessione di mercato, ma vista la situazione che si era creata – con il River Plate fortemente interessato a Simeone – quest’ultima ha portato un leggero, seppur fragile, ottimismo nel mondo Toro.

Zapata come compagno d’attacco

Oltre all’argentino, la riconferma sempre più vicina è quella di Duvan Zapata, che nella giornata di ieri sembrerebbe aver avuto un colloquio con la società, in vista di un probabile rinnovo di contratto con riduzione dell’ingaggio. Il 91 ex Atalanta rimarrà quindi protagonista indiscusso e uomo centrale all’interno dello spogliatoio granata. Resta invece in dubbio la situazione Adams, anche lui in scadenza nel 2027, ma con il patron granata che si è detto disponibile a trattare per un rinnovo.

Vlasic leader indiscusso

A completare il reparto offensico che sarà al servizio di Abate il leader indiscusso della squadra, ora impegnato al Mondiale con la Croazia, Nikola Vlasic. il calciatore ha già dichiarato di voler rimanere nella squadra per guidarla verso nuovi obiettivi di classifica, conquistandosi con la sua determinazione e il suo attacamento alla maglia il sostegno di gran parte della tifoseria. Il 10 del Toro giocherà a sostegno delle due punte e aspira a fare un’altra stagione di livello, anche sotto l’aspetto individuale. Per tutelarsi anche in quel ruolo il club è attivo su più piste, specialmente su quella che porta a Liberali del Catanzaro, profilo che piace al Toro.