Emergono ulteriori novità dalle indagini circa gli scontri avvenuti prima del derby della mole lo scorso 24 maggio

A più di un mese di distanza dal derby della Mole, la gara tra Torino e Juventus continua a essere al centro del dibattito pubblico. I violenti scontri che hanno preceduto la partita hanno portato al ricovero di Marco Basoccu, tifoso bianconero ferito durante i tafferugli e poi dimesso dopo 17 giorni, su cui la procura di Torino ha fatto luce. Infatti, attraverso un comunicato stampa, i magistrati torinesi hanno reso nota la volontà di chiedere l’arresto ai domiciliari del poliziotto che avrebbe colpito il supporter bianconero con un lacrimogeno in testa.

La richiesta della procura di Torino

La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo l’imputazione, il poliziotto avrebbe sferrato un lacrimogeno ad altezza uomo, violando, pertanto, le direttive d’uso di tali dispositivi.

Dopo aver sostenuto, nella giornata di ieri, l’interrogatorio preventivo davanti al giudice, l’agente attende la decisione sul provvedimento..