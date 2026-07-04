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Emergono ulteriori novità dalle indagini circa gli scontri avvenuti prima del derby della mole lo scorso 24 maggio

A più di un mese di distanza dal derby della Mole, la gara tra Torino e Juventus continua a essere al centro del dibattito pubblico. I violenti scontri che hanno preceduto la partita hanno portato al ricovero di Marco Basoccu, tifoso bianconero ferito durante i tafferugli e poi dimesso dopo 17 giorni, su cui la procura di Torino ha fatto luce. Infatti, attraverso un comunicato stampa, i magistrati torinesi hanno reso nota la volontà di chiedere l’arresto ai domiciliari del poliziotto che avrebbe colpito il supporter bianconero con un lacrimogeno in testa.

La richiesta della procura di Torino

La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile, con l’accusa di lesioni aggravate. Secondo l’imputazione, il poliziotto avrebbe sferrato un lacrimogeno ad altezza uomo, violando, pertanto, le direttive d’uso di tali dispositivi.

Dopo aver sostenuto, nella giornata di ieri, l’interrogatorio preventivo davanti al giudice, l’agente attende la decisione sul provvedimento..

Fans of Torino FC left empty part of the sector ‘Curva Maratona’ during the Serie A football match between Torino FC and Juventus FC.
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ultimo aggiornamento: 04-07-2026

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Kawasaki77
Kawasaki77
47 minuti fa

Ah quindi quell idiota invitato alla trasmissione di criscitiello ha raccontato un sacco di caxxate? Che strano…razza schifosa

Berggreen
Berggreen
14 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Eh…,ma lui era sindacalista…” Non può essere stato un lacrimogeno,il lacrimogeno compie una traiettoria, appena sparato,parabolica” cit.🤣🤣

Last edited 11 minuti fa by Berggreen
Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Adesso ai domiciliari,poi pena sospesa e alla fine cambio di incarico o trasferito in altra zona.

andrepinga
andrepinga
1 ora fa

che storiaccia….

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