Toro.it

D’Aversa ha deciso di puntare su una nuova coppia di centrocampo contro il Verona, nelle prossime uscite si giocherà la conferma

Casadei e Gineitis sono due dei giocatori che dall’arrivo di D’Aversa sono stati spesso considerati come uno il sostituto dell’altro.

Contro il Verona però, il tecnico granata ha voluto rischiare schierando per la prima volta sotto la sua guida la mediana composta dai classe 2003 e 2004 dal primo minuto. L’esperimento si è rivelato vincente, dal momento che entrambi hanno disputato un’ottima gara, impreziosita dalla rete di Casadei che ha permesso al Torino di portare a casa i tre punti e centrare così il terzo successo casalingo consecutivo.

Confermata la mediana di riferimento

Negli ultimi minuti della sfida tra Pisa-Torino, D’Aversa aveva già dato la possibilità a Gineitis e Casadei di condividere il reparto, e anche in quell’occasione, l’ex Chelsea è andato vicino a mettere a referto un altro contributo realizzativo. Il lituano è invece riuscire a trovare subito la giusta intesa con il nuovo compagno di reparto, dal momento che insieme sono entrambi riusciti a registrare delle buone prestazioni personali che hanno permesso alla squadra di girare nel verso giusto. Visti i recenti successi ottenuti, questa coppia di centrocampo potrebbe confermarsi come quella di riferimento fino al termine della stagione.

Ilkhan e Prati rischiano di perdere il posto

Il ritorno in auge di questa coppia di centrocampo, per quanto abbia portato discreti benefici al Torino, comporterà inevitabilmente una riduzione del minutaggio per gli altri giocatori in reparto. Su tutti, Prati è stato uno che dal passaggio di testimone de Baroni a D’Aversa non ha perso spazio nelle gerarchie. Tuttavia, nelle ultime uscite il giocatore di proprietà del Cagliari è passato in secondo piano grazie all’apporto che Casadei ha saputo portare nelle ultime giornate. Ilkhan invece, a lungo definito come una delle possibili chiavi della mediana granata sta perdendo sempre più spazio in campo. Il turco prima con Asllani e ora con Prati non sembra essersi riuscito a imporre nel ballottaggio, e la scelta della nuova mediana composta da Casadei e Gineitis potrebbe definitivamente farlo retrocedere a sostituito.

Abdou Harroui of Hellas Verona FC
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 13-04-2026

Iscriviti
Notificami
6 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
ToroinUSA
ToroinUSA
1 minuto fa

La differenza da notare è che, quando Ilkhan è stato in campo, ha fornito sempre ottime prestazioni, lo stesso non si può dire ne di prati ne di gineitis. Quest’ultimo, sinceramente, non riesce proprio a piacermi: corre, corre, corre, ma poi di di carne al fuoco non è che ne… Leggi il resto »

toroscatenato
toroscatenato
52 minuti fa

Parlare di ottima partita per Casadei e Gineitis è assolutamente eccessivo. In particolare per Casadei, alla luce di ciò che ha detto D’Aversa a fine partita: “Primo tempo deludente, poi l’ho sposato a sinistra ed è andato meglio”. Aggiungendo che non basta avere buona tecnica, se mancano doti di grinta… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
15 minuti fa
Reply to  toroscatenato

Casadei buona tecnica?

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa
Reply to  Berggreen

Piedi da carpentiere. Solo bravo di testa. Stop

Berggreen
Berggreen
1 minuto fa
Reply to  Kawasaki77

Se Casadei ha buona tecnica, Vlasic è più di Savicevic.

Last edited 19 secondi fa by Berggreen
suoladicane
suoladicane
1 ora fa

CARIE PAIASU CUNTABALE VATTENE

Ismajli, che bordata a Baroni: “Ora siamo diversi, prima…”

Schuurs: “Potrei tornare al Torino, ho bisogno di una squadra che creda in me”