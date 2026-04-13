D’Aversa ha deciso di puntare su una nuova coppia di centrocampo contro il Verona, nelle prossime uscite si giocherà la conferma

Casadei e Gineitis sono due dei giocatori che dall’arrivo di D’Aversa sono stati spesso considerati come uno il sostituto dell’altro.

Contro il Verona però, il tecnico granata ha voluto rischiare schierando per la prima volta sotto la sua guida la mediana composta dai classe 2003 e 2004 dal primo minuto. L’esperimento si è rivelato vincente, dal momento che entrambi hanno disputato un’ottima gara, impreziosita dalla rete di Casadei che ha permesso al Torino di portare a casa i tre punti e centrare così il terzo successo casalingo consecutivo.

Confermata la mediana di riferimento

Negli ultimi minuti della sfida tra Pisa-Torino, D’Aversa aveva già dato la possibilità a Gineitis e Casadei di condividere il reparto, e anche in quell’occasione, l’ex Chelsea è andato vicino a mettere a referto un altro contributo realizzativo. Il lituano è invece riuscire a trovare subito la giusta intesa con il nuovo compagno di reparto, dal momento che insieme sono entrambi riusciti a registrare delle buone prestazioni personali che hanno permesso alla squadra di girare nel verso giusto. Visti i recenti successi ottenuti, questa coppia di centrocampo potrebbe confermarsi come quella di riferimento fino al termine della stagione.

Ilkhan e Prati rischiano di perdere il posto

Il ritorno in auge di questa coppia di centrocampo, per quanto abbia portato discreti benefici al Torino, comporterà inevitabilmente una riduzione del minutaggio per gli altri giocatori in reparto. Su tutti, Prati è stato uno che dal passaggio di testimone de Baroni a D’Aversa non ha perso spazio nelle gerarchie. Tuttavia, nelle ultime uscite il giocatore di proprietà del Cagliari è passato in secondo piano grazie all’apporto che Casadei ha saputo portare nelle ultime giornate. Ilkhan invece, a lungo definito come una delle possibili chiavi della mediana granata sta perdendo sempre più spazio in campo. Il turco prima con Asllani e ora con Prati non sembra essersi riuscito a imporre nel ballottaggio, e la scelta della nuova mediana composta da Casadei e Gineitis potrebbe definitivamente farlo retrocedere a sostituito.