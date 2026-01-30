Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che una squadra della Premier League sarebbe interessata all’attaccante granata
Da quanto riportato da Sky Sports UK, in Inghilterra una squadra di Premier League sarebbe interessata ad acquisire Adams per incrementare il suo tasso offensivo. Il Wolverhampton, in particolare, avrebbe messo nel mirino l’attaccante scozzese, con il quale sembra esserci già stato un dialogo.
ah…ma non dovevano cambiare i piani in difesa? O è una delle magie chieste a Petrachi?…
Si sta rivivendo la stessa situazione del 2003 …. o me ne sono accorto solo io ? Forse è la volta buona che di noi nulla piu resterà
Speriamo. Vogliono andare via praticamente tutti. È una polveriera. Ci vuole il colpo di grazia.
Se vabbè, sarà vero