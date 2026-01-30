Toro.it

Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che una squadra della Premier League sarebbe interessata all’attaccante granata

Da quanto riportato da Sky Sports UK, in Inghilterra una squadra di Premier League sarebbe interessata ad acquisire Adams per incrementare il suo tasso offensivo. Il Wolverhampton, in particolare, avrebbe messo nel mirino l’attaccante scozzese, con il quale sembra esserci già stato un dialogo.

Che Adams of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 30-01-2026

14 Commenti
10genà
10genà
18 minuti fa

ah…ma non dovevano cambiare i piani in difesa? O è una delle magie chieste a Petrachi?…

Pato72
Pato72
27 minuti fa

Si sta rivivendo la stessa situazione del 2003 …. o me ne sono accorto solo io ? Forse è la volta buona che di noi nulla piu resterà

Kawasaki77
Kawasaki77
5 minuti fa
Reply to  Pato72

Speriamo. Vogliono andare via praticamente tutti. È una polveriera. Ci vuole il colpo di grazia.

Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
42 minuti fa

Se vabbè, sarà vero

