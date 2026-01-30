Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore: Milan su Mateta, Roma e Inter cercano rinforzi in attacco

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale. Sono ancora numerose le trattative in corso in Serie A, che si prepara a vivere la fase di mercato più calda e decisiva, quella degli ultimi giorni.

Le notizie più rilevanti della giornata arrivano dal Milan. Dopo aver osservato il mercato senza intervenire per circa un mese, i rossoneri sembrano ora pronti ad affondare i colpi nelle ultime ore. Nella notte è stato infatti trovato un accordo con Jean-Philippe Mateta, mentre resta da definire l’intesa con il Crystal Palace.

L’attaccante, inizialmente accostato alla Juventus come possibile rinforzo offensivo, dovrebbe comunque approdare in Italia, ma sulla sponda rossonera. Resta da chiarire se l’operazione si concretizzerà già in questa sessione o verrà rimandata all’estate, scenario legato alla necessità del club inglese di individuare un sostituto.

Il mercato del Milan, però, non si fermerebbe qui: la dirigenza vorrebbe regalare al tecnico anche un rinforzo difensivo. I nomi seguiti in queste ore sono quelli di José María Giménez dell’Atlético Madrid e di Axel Disasi del Chelsea.

Lookman vicino al Fenerbahce, Roma su Sulemana

La Roma, invece, prova a inserirsi per Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta. I giallorossi hanno presentato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ma il futuro dell’ex Southampton è strettamente legato a quello di Ademola Lookman, dal momento che l’Atalanta non vorrebbe privarsi di entrambi.

Il nigeriano, infatti, sembrerebbe ormai destinato alla Turchia, sponda Fenerbahce. Sono in corso incontri tra i due club: si discute di un’offerta da 35 milioni di euro più 35 di bonus, con l’operazione che appare avviata verso la conclusione.

L’Inter ci prova per Moussa Diaby

L’Inter continua intanto a lavorare per Moussa Diaby. Proseguono i contatti con l’Al Ittihad per riportare in Europa l’ex Bayer Leverkusen, che spinge per il ritorno nel calcio europeo. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive.

Le ultime indiscrezioni riguardano infine un possibile scambio tra Juventus e Bologna. I due club stanno discutendo un’operazione che coinvolgerebbe João Mario e Holm, con la formula di uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto.