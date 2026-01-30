Sfumato l’arrivo di Tchoca, si riapre la pista per il difensore argentino in prestito al Barracas

Sfumato l’arrivo di Tchoca, il Toro ha riaperto i contatti per Kevin Jappert, difensore argentino di proprietà dell’Atletico de Rafaela ma in prestito al Barracas: negli scorsi giorni il ds Petrachi era vicino a un accordo, ma poi aveva abbandonato la pista perché aveva preferito virare su Tchoca.

Resta da trovare l’accordo con i due club, con nuovi contatti per provare a sbloccare la trattativa. Si ragionerà su un prestito con diritto di riscatto.