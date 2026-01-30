Sfumato l’arrivo di Tchoca, si riapre la pista per il difensore argentino in prestito al Barracas
Sfumato l’arrivo di Tchoca, il Toro ha riaperto i contatti per Kevin Jappert, difensore argentino di proprietà dell’Atletico de Rafaela ma in prestito al Barracas: negli scorsi giorni il ds Petrachi era vicino a un accordo, ma poi aveva abbandonato la pista perché aveva preferito virare su Tchoca.
Resta da trovare l’accordo con i due club, con nuovi contatti per provare a sbloccare la trattativa. Si ragionerà su un prestito con diritto di riscatto.
Immagino l’entusiasmo con cui arriverebbe questo Jappert sapendo di essere la terza scelta dopo gli altri due brasiliani andati a vuoto.
Vergognatevi
Già Peracottari ma anche ciaparat, giarneis, etc