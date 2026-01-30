Sfumato l’arrivo al Torino, Tchoca rientra in Brasile: il comunicato del Corinthians

Sfumato l’arrivo al Torino per via di problematiche legate alle visite mediche, il centrale Tchoca rientra in Brasile. In seguito, il comunicato del Corinthians.

“Lo Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto la conferma ufficiale da parte del Torino FC in merito al rientro del difensore João Pedro.

João Pedro è stato svincolato dal Corinthians per unirsi al Torino in condizione di giocare. Il giocatore è stato addirittura convocato per la partita contro il Velo Clube di domenica scorsa (25).Il difensore verrà reintegrato nella squadra e tornerà ad allenarsi normalmente, ma non sarà disponibile per la Supercopa Rei a Brasilia perché non ha partecipato alle attività di questa settimana.“