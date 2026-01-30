Toro.it

Toro, ecco il rinforzo in difesa: firme in corso per Marianucci

Il Torino si prepara ad accogliere Luca Marianucci, è fatta per l’arrivo in prestito del difensore classe 2004. Firme in corso per il centrale del Napoli.

Luca Marianucci of SSC Napoli in action during the Serie A football match between AC Milan and SSC Napoli. AC Milan won 2-1 over SSC Napoli.
ultimo aggiornamento: 30-01-2026

andrepinga
andrepinga
3 minuti fa

l’ho scritto ieri, il sedere brucia e si cerca di salvare il salvabile e non andare in B.
Quindi naso tappato e prestito secco arrivato

Berggreen
Berggreen
1 minuto fa
Reply to  andrepinga

Perché pensi sia arrivato il salvatore della Patria? Altro scarsissimo, adatto però alla cadetteria.

carlettocrippa
carlettocrippa
5 minuti fa

Questa si che si chiama programmazione , così si costruiscono le squadre : glielo teniamo in caldo per qualche mese e poi a luglio riprende la telenovela. Mi raccomando colleghi di tifo , per la gara contro il Lecce stadio stracolmo e bandiere al vento .

Scin{[Scin(Scin)]}
Scin{[Scin(Scin)]}
8 minuti fa

Che buffoni. Grande Petrachi. Ha perso la credibilità in un mese di Cairesemerdx FC. Ma io davvero spero che il Lecce vi schianti una volta per tutte.

