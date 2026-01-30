Toro, ecco il rinforzo in difesa: firme in corso per Marianucci Il Torino si prepara ad accogliere Luca Marianucci, è fatta per l’arrivo in prestito del difensore classe 2004. Firme in corso per il centrale del Napoli. Luca Marianucci of SSC Napoli in action during the Serie A football match between AC Milan and SSC Napoli. AC Milan won 2-1 over SSC Napoli. TAG: slider ultimo aggiornamento: 30-01-2026
l’ho scritto ieri, il sedere brucia e si cerca di salvare il salvabile e non andare in B.
Quindi naso tappato e prestito secco arrivato
Perché pensi sia arrivato il salvatore della Patria? Altro scarsissimo, adatto però alla cadetteria.
Questa si che si chiama programmazione , così si costruiscono le squadre : glielo teniamo in caldo per qualche mese e poi a luglio riprende la telenovela. Mi raccomando colleghi di tifo , per la gara contro il Lecce stadio stracolmo e bandiere al vento .
Che buffoni. Grande Petrachi. Ha perso la credibilità in un mese di Cairesemerdx FC. Ma io davvero spero che il Lecce vi schianti una volta per tutte.