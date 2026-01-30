Il centrocampista albanese rientra all’Inter: ufficiale la risoluzione del contratto
Terminata ufficialmente l’avventura di Kristjan Asllani in maglia granata. La società ha ufficializzato la risoluzione del centrocampista albanese, che rientra quindi all’Inter. In seguito, la nota ufficiale del Torino.
“Il Torino Football Club comunica di aver definito con il Football Club Internazionale Milano la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore Kristjan Asllani.
Il Torino saluta Kristjan e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera.“