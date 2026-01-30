Il centrocampista italiano è pronto per svolgere le visite mediche che precederanno la firma con il club granata

Il giocatore è arrivato al Centro di Medicina dello Sport alle 12:23 , e sta ora svolgendo le visite mediche che precederanno la firma con il suo nuovo club. Una volta conclusi gli ultimi accertamenti medici Prati si recherà al Filadelfia per conoscere il quartier generale del Torino e incontrare i suoi nuovi compagni.