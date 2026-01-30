Toro.it

Il centrocampista italiano è pronto per svolgere le visite mediche che precederanno la firma con il club granata

Il giocatore è arrivato al Centro di Medicina dello Sport alle 12:23 , e sta ora svolgendo le visite mediche che precederanno la firma con il suo nuovo club. Una volta conclusi gli ultimi accertamenti medici Prati si recherà al Filadelfia per conoscere il quartier generale del Torino e incontrare i suoi nuovi compagni.

Matteo Prati of Cagliari Calcio celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Cagliari Calcio and Torino FC.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 30-01-2026

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
madde71
madde71
1 ora fa

busardo’ti ha gia piazzato ricci e bellanova,visto che nessuno ti considera ti sei rivolto ad un amico,ora annaspi all’estero x un difensore,visto che in Italia al 95% nessuno fa affari con te,bravo una riserva del Cagliari,bravo dwarf pirotecnico

Pato72
Pato72
1 ora fa

Scartato rotto pure questo

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

E adams al wolves???😁🤣🤣

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Non serve…bisogna fare spazio al “piccolo Leao” Njie

Calciomercato Torino: niente Tchoca, ecco come cambiano i piani in difesa

Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: Wolverhampton su Adams