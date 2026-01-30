Il centrocampista italiano è pronto per svolgere le visite mediche che precederanno la firma con il club granata
Il giocatore è arrivato al Centro di Medicina dello Sport alle 12:23 , e sta ora svolgendo le visite mediche che precederanno la firma con il suo nuovo club. Una volta conclusi gli ultimi accertamenti medici Prati si recherà al Filadelfia per conoscere il quartier generale del Torino e incontrare i suoi nuovi compagni.
busardo’ti ha gia piazzato ricci e bellanova,visto che nessuno ti considera ti sei rivolto ad un amico,ora annaspi all’estero x un difensore,visto che in Italia al 95% nessuno fa affari con te,bravo una riserva del Cagliari,bravo dwarf pirotecnico
Scartato rotto pure questo
E adams al wolves???😁🤣🤣
Non serve…bisogna fare spazio al “piccolo Leao” Njie