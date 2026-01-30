Calciomercato Torino: niente Tchoca, ecco come cambiano i piani in difesa

Calciomercato Torino / Sfumato il brasiliano, Cairo e Petrachi sono al lavoro per trovare nuove soluzioni alla retroguardia

Non sarà Tchoca il primo rinforzo per la difesa del Torino. La società granata sembra infatti intenzionata a non portare a termine l’acquisto del difensore brasiliano a causa di alcune perplessità nate dopo che, nella giornata di martedì, il centrale ha sostenuto le visite mediche. Ma la retroguardia granata ha bisogno di acquisti, lo dimostrano i 40 gol incassati in appena 22 giornate di campionato, e i rinforzi potrebbero essere due.

Petrachi è tornato a parlare con il Napoli per il prestito di Luca Marianucci, sperando di ottenere un diritto di riscatto a cifre ben inferiori a quei 20 milioni che De Laurentiis chiedeva nelle scorse settimane. Ma non solo, il ds ha anche ripreso i contatti per Kevin Jappert, difensore argentino di proprietà dell’Atletico de Rafaela ma in prestito al Barracas: negli scorsi il ds era vicino a un accordo, ma poi aveva abbandonato la pista perché aveva preferito virare su Tchoca.

La terza pista che sta percorrendo il ds granata è quella che porta a Steve Kapaudi, centrale di proprietà del Legia Varsavia (costa 4 milioni) che era stato seguito con grande attenzione anche da Davide Vagnati. È invece tramontata l’idea Luca Ranieri, considerate le alte richieste della Fiorentina per lasciarlo partire (10 milioni per la cessione a titolo definito). Petrachi sta poi seguendo anche altri difensore, come il giovane Marvel del Leganes o Bryant Nieling del Modena, giocatori che si stanno mettendo in luce nei rispettivi campionati di Serie B. Il tempo stringe, Petrachi ha ancora quattro giorni, compreso oggi, per riuscire a risolvere il rebus difesa, diventato più complicato dopo la retromarcia su Tchoca.