Chiuso l’accordo tra Napoli ed Espanyol: il giocatore raggiungerà la Spagna e si unirà ai nuovi compagni
L’accordo di massima era già stato trovato qualche giorno fa ma ora la storia tra il Torino e Ngonge è arrivata ai titoli di coda, dopo pochi mesi. L’attaccante belga è in procinto di lasciare i granata per trasferirsi all’Espanyol: verrà infatti risolto il prestito che lo ha portato sotto la Mole e poi gli azzurri (con la stessa formula con la quale lo avevano temporaneamente ceduto al Torino) lo gireranno in prestito all’Espanyol.
Neppure un ringraziamento per tutto quello che ha fatto in granata… siamo davvero degli incorreggibili insensibili! Speriamo di non trovarcelo contro in Champion!! Piuttosto: leggo su altri siti che in silente sta studiando nuovi moduli e vuole passare alla difesa a quattro… Davvero bene dai, difficilmente migliorabili: sino ad ora,… Leggi il resto »
Per me baroni ha sbagliato tutto… sicuramente più forte di molti altri che sono in rosa
Diciamo subito che è un giocatore che ha qualità, diciamo anche che ha pagato sia il modulo che a lui non è adatto sia il limite mentale che assomiglia a quello di Ilic. Diciamo che il problema è che abbiamo un TDC come presidente, tutto il resto è la conseguenza… Leggi il resto »