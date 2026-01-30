Chiuso l’accordo tra Napoli ed Espanyol: il giocatore raggiungerà la Spagna e si unirà ai nuovi compagni

L’accordo di massima era già stato trovato qualche giorno fa ma ora la storia tra il Torino e Ngonge è arrivata ai titoli di coda, dopo pochi mesi. L’attaccante belga è in procinto di lasciare i granata per trasferirsi all’Espanyol: verrà infatti risolto il prestito che lo ha portato sotto la Mole e poi gli azzurri (con la stessa formula con la quale lo avevano temporaneamente ceduto al Torino) lo gireranno in prestito all’Espanyol.