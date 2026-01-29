Toro.it

L’operazione è in stand-by: dopo le visite mediche il Torino si è preso del tempo ma l’operazione è vicina a saltare

Sembrava tutto fatto per il passaggio del difensore Tchoca dal Corinthians al Torino, quando nelle ultime ore ci sono stati dei problemi circa il suo trasferimento. Il giocatore, che ha svolto le viste mediche il 27 gennaio, sarebbe dovuto rientrare in Brasile per limare gli ultimi dettagli burocratici e fare poi rientro definitivamente in Italia. Sembra invece che siano emerse delle problematiche durante le visite mediche che hanno messo momentaneamente in stand by la trattativa. L’operazione è vicina a saltare definitivamente.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese.
Cup
Cup
13 secondi fa

L’ho già detto: Tchoca non esiste!

Kapricorn73
Kapricorn73
4 minuti fa

Imbarazzante ….!
Cairo a DICEMBRE” sappiamo cosa fare e dove intervenire , abbiamo le idee chiare “

madde71
madde71
8 minuti fa

NON HA UN PENNY

