Il Toro accelera per Prati, granata e Cagliari vicini all’accordo per il centrocampista classe 2003, andrebbe a sostituire Asllani
Con Asllani molto vicino al trasferimento al ritorno all’Inter (pronto a girarlo al Besiktas), il Toro accelera per un nuovo centrocampista. Blitz dei granata per Matteo Prati, centrocampista classe 2003 di proprietà del Cagliari, seguito da diverse settimane da Petrachi. Le parti sembrerebbero essere vicine all’accordo.
Nodo della formula
In questo momento a non rendere conclusa la trattativa è il nodo legato alla formula del trasferimento, infatti il Cagliari vorrebbe vendere l’ex-Spal a titolo definitivo, ma il Toro resta per il momento dubbioso su questo aspetto, preferirebbe probabilmente un prestito con diritto/obbligo di riscatto. I due club restano in contatto e si attendono aggiornamenti sullo sviluppo della trattativa nelle prossime ore.
