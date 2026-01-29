Ai microfoni di CalcioNapoli24tv, L’agente di Marianucci ha parlato a proposito della situazione del suo assistito

Nelle ultime ore il Torino è tornato a interessarsi per Marianucci, difensore centrale del Napoli da sempre un obbiettivo dei granata. Negli ultimi giorni la squadra partenopea ha bloccato il suo trasferimento visti i numerosi infortuni che hanno colpito gli azzurri, congelando di fatto ogni tipo di trattativa. Di lui ha parlato anche l’agente Mario Giuffredi, riguardo al fatto che il calciatore non si starebbe allenando con il gruppo. “Si stanno allenando a parte, mi limito a dire questo. Lunedì finisce il mercato, vediamo cosa succederà. Ci sono quattro squadre su Marianucci, abbiamo dato la parola alla Cremonese. Se decidono di farlo andare a giocare, va lì. Se decidono di tenerlo fuori rosa, accetteremo la scelta societaria e poi si vedrà.