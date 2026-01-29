Toro.it

Ultime indiscrezioni di mercato hanno rivelato che il Torino sarebbe interessato al difensore centrale del Leganes

Da quanto riportato da Marca, principale quotidiano sportivo spagnolo, il Torino sarebbe interessato ad acquistare Antolin Garzon, soprannominato Marvel, dal Leganes. Il difensore classe 2003, è un centrale mancino alto 184 cm cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e ora in forza al Leganes. Il calciatore spagnolo è adattabile sia in una difesa a tre che a quattro e all’occorrenza anche come terzino sinistro. La clausola rescissoria che lega il giocatore alla squadra spagnola si aggira intoro ai 10 milioni di euro, nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.

Gianluca Petrachi and Urbano Cairo attend the Serie A football match between Torino FC and US Cremonese. Torino FC won 1-0 over US Cremonese.
TAG:
calciomercato slider

ultimo aggiornamento: 29-01-2026

10 Commenti
cari53
cari53
38 minuti fa

Toca loca ce lo siamo perso 😃

Toro1976
Toro1976
58 minuti fa

Mancava il supereroe!! Chissà se Topolino lo prendiamo …

Robilant1959!
Robilant1959!
1 ora fa

Il giocatore invisibile è della Marvel?

