Le notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore: Gronbaek saluta il grifone, Nzola lascia il Pisa e approda al Sassuolo

A quattro giorni dalla fine della sessione di calciomercato invernale, sono ancora diverse le trattative in ballo e quelle ufficialmente chiuse. Il Genoa di De Rossi è tra le più in forma in questa sessione di calciomercato, dopo aver chiuso l’operazione di Tommaso Baldanzi i gialloblù ufficializzano un ulteriore innesto: Amorim è un nuovo giocatore del Genoa, l’attaccante è stato acquistato dal Alverca per 9 milioni (bonus compresi) e ha firmato un contratto fino al 2030. Il grifone ufficializza anche un atro colpo in entrata, con l’acquista di Kevin Meola dall’Ancona. Oltre alle operazioni in entrata si registrano anche quelle in uscita: è infatti imminente la partenza di Albert Gronbaek che torna al Rennes (squadra proprietaria del cartellino), che lo rigirerà a sua volta all’Amburgo. A poter lasciare il genoa nella finestra di Gennaio è anche NortonCuffy, che è stato approcciato da diversi club italiani e inglesi.

Inter, occhi su Diaby. Perisic sempre più vicino

Nelle ultime ore la squadra nerazzurra ha effettuato un’offerta ufficiale all’Alittihad per ingaggiare Moussa Diaby. L’attaccante della squadra saudita è stato individuato come un profilo ideale per rafforzare il pacchetto offensivo. Si attende una risposta ufficiale della società saudita. I nerazzurri sembrano essere molto vicini a chiudere per il ritorno di Ivan Perisic all’Inter, l’uscita dalla Champions della squadra olandese sembra poter accelerare la trattativa. Nelle prossime ore si cercherà di chiudere l’affare.

Sassuolo, Udinese, Pisa

I neroverdi, dopo la cessione di Cheddira, sono pronti a ufficializzare un nuovo attaccante: Mbala Nzola sarà presto un nuovo giocaatore del Sassuolo. L’attaccante è tornato alla Fiorentina dopo l’interruzione anticipata del prestito al Pisa, che a sua volta lo ha rigirato alla squadra emiliana. Il Sassuolo guarda anche in difesa e nelle ultime ore sono stati rilevati sondaggi per Marianucci e Mazzocchi. L’Udinese ufficializza la cessione di Brenner al Vasco Da Gama ed è moto vicina all’acquisto di Yannick Eduardo dal Lipsia. Il Pisa ha limato gli ultimi dettagli circa il prestito di Thomas Buffon al Pontedera, il figlio d’arte ha firmato un contratto di 6 mesi. I nerazzurri ufficializzano anche l’acquisto di Filip Stojikovic dal Cracovia.