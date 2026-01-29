Il presidente del club turco, Adalı, ha confermato l’arrivo del centrocampista: dopo l’iter burocratico tra Inter e Toro sarà in Turchia

“Asllani arriverà nella tarda serata”: così il presidente del Besiktas, Adalı, ha parlato dell’ormai ex centrocampista granata. Inter e Torino stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici, poi il giocatore si trasferirà in Turchia e lì terminerà la stagione: “Abbiamo raggiunto un accordo sia con l’Inter che con il giocatore”, ha concluso il presidente della squadra turca.