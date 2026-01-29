Toro.it

Il presidente del club turco, Adalı, ha confermato l’arrivo del centrocampista: dopo l’iter burocratico tra Inter e Toro sarà in Turchia

“Asllani arriverà nella tarda serata”: così il presidente del Besiktas, Adalı, ha parlato dell’ormai ex centrocampista granata. Inter e Torino stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici, poi il giocatore si trasferirà in Turchia e lì terminerà la stagione: “Abbiamo raggiunto un accordo sia con l’Inter che con il giocatore”, ha concluso il presidente della squadra turca.

Kristjan Asllani of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
TAG:
calciomercato home

ultimo aggiornamento: 29-01-2026

Iscriviti
Notificami
1 Commento
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
maurygranata
maurygranata
1 ora fa

Fuori uno, anzi due , dopo Popa…

Calciomercato Torino, si tenta l’affondo per Prati

Calciomercato Serie A: si avvicina il ritorno di Perisic all’Inter. Il Genoa prende Amorim.