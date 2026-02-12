Con l’obbligo di riscatto del serbo scattato, i granata possono ora reinvestire per Prati, Simeone e Obrador
La vittoria del Napoli dello scorso 7 febbraio a Marassi contro il Genoa è “costata” ai partenopei ben 6,5 milioni di euro. I tre punti conquistati hanno infatti fatto scattare l’obbligo di riscatto per Vanja Milinković-Savić, il portiere serbo che, dopo cinque stagioni in maglia granata, in estate si è trasferito alla corte di Antonio Conte.
Il costo complessivo dell’operazione ammonta a 21,5 milioni di euro: 15 milioni per il prestito oneroso già versati nelle casse del Torino la scorsa estate e 6,5 milioni legati all’obbligo condizionato appena attivato. La clausola per l’acquisto a titolo definitivo era, in realtà, poco più di una formalità: al Napoli bastava conquistare almeno un punto nel mese di febbraio.
Milinković-Savić è dunque ora, a tutti gli effetti, un calciatore del Napoli. Il Torino, però, potrà reinvestire l’incasso per finanziare a sua volta alcuni riscatti.
Il riscatto del Cholito
L’asse Torino-Napoli ha infatti portato in estate anche Giovanni Simeone. Anche nel caso del “Cholito” l’obbligo di riscatto – fissato a 6 milioni più 1 di bonus – era legato a condizioni facilmente raggiungibili e si è già attivato con la prima presenza dell’argentino nel mese di febbraio.
I riscatti di Prati e Obrador
In casa granata restano però altri due prestiti con diritto di riscatto che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. Il primo riguarda Matteo Prati, tra gli ultimi arrivati, riscattabile a giugno per circa 7 milioni di euro. Il secondo è Rafa Obrador, anch’egli arrivato di recente, per il quale il riscatto è fissato a 9 milioni. In questo senso, i proventi della cessione di Milinković-Savić potrebbero essere reinvestiti proprio per chiudere queste operazioni.
