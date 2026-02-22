Toro.it

I due allenatori sono i papabili sostituti di Baroni, se il tecnico dovesse essere esonerato

Valutazioni in corso in caso di sostituzione di Baroni: sono i due allenatori in lizza se dovesse essere esonerato il tecnico In pole dovrebbe esserci D’Aversa, con cui i contatti sono già in corso: la dirigenza granata lavora per una soluzione fino a fine stagione, con un contratto che si chiuderebbe il prossimo 30 giugno.

Luca Gotti
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 22-02-2026

Iscriviti
Notificami
45 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Eporedia
Eporedia
3 ore fa

John Gotti l’unico della famiglia. Bacio le mani.

IMG_3742
ezio69
ezio69
3 ore fa

Con D Aversa e Gotti non cambia nulla sono allenatori da serie B e poco carismatici. Siamo alla frutta il Parma ha anche vinto! Di questa squadra salvo pochi giocatori Vlasic, Obrador, Adams, Casadei e Maripan il resto è solo pena.

direibene18
direibene18
4 ore fa

Cairo VATTENE

Calciomercato Torino, l’obbligo di Milinković-Savić per finanziare i prossimi riscatti