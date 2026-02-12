Il ghanese ha firmato il suo primo contratto professionistico fino al 2029

Torino, novità dalla Primavera. La società ha ufficializzato il primo contratto professionistico di Wisdom Acquah. Il centrocampista ghanese ha firmato fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.

In seguito, il comunicato ufficiale.

“Il Torino Football Club è lieto di comunicare che il calciatore Wisdom Acquah ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società granata fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva. Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!“