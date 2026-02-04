Il difensore georgiano è fuori dai piani del tecnico e la dirigenza granata è a lavoro per trovare una soluzione al giocatore
A 48 ore dalla chiusura del calciomercato invernale, rimangono in ballo ancora diverse trattative che vedono coinvolti tutti quei giocatori nei radar di alcuni campionati esteri. Infatti sono diversi i mercati ancora aperti, a partire da quello della Turchia (chiusura il 6 febbraio) per finire con quello degli Stati Uniti (chiusura il 26 marzo). Tra i giocatori in uscita del Torino figura Saba Sazonov, difensore georgiano che potrebbe, dunque, ancora lasciare i granata.
Per Sazonov non è ancora finita, il Toro guarda all’estero
Saba Sazonov, difensore classe 2002, è ancora nella lista delle possibili partenze in casa granata e la dirigenza sta cercando soluzioni all’estero. Il centrale georgiano, che era già stato vicino a lasciare il Toro salvo poi saltare clamorosamente l’affare, è alla ricerca di una soluzione che li permetta di fare nuove esperienze e collezionare minuti anche in vista dei prossimi Mondiali di calcio.
Tra i mercati più interessanti ancora aperti c’è sicuramente quello turco, un campionato che negli ultimi anni, oltre ad essere salito di livello, si è dimostrato molto attivo nel mercato acquistando diversi giocatori del panorama mondiale. La situazione del giocatore è sotto la lente d’ingrandimento e nei prossimi giorni la sua esperienza sotto la Mole potrebbe arrivare ai titoli di coda.
Sazonov, una parabola discendente
Saba Sazonov è stata una delle scommesse del mercato di Davide Vagnati, che dopo qualche partita si è rivelato essere persa. Il calciatore, approdato al Torino del 2023/2024, è stato girato in prestito nella stagione successiva all’Empoli, dove ha riportato la rottura del legamento crociato, compromettendo il suo percorso in granata.
