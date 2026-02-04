Toro.it

Il difensore georgiano è fuori dai piani del tecnico e la dirigenza granata è a lavoro per trovare una soluzione al giocatore

A 48 ore dalla chiusura del calciomercato invernale, rimangono in ballo ancora diverse trattative che vedono coinvolti tutti quei giocatori nei radar di alcuni campionati esteri. Infatti sono diversi i mercati ancora aperti, a partire da quello della Turchia (chiusura il 6 febbraio) per finire con quello degli Stati Uniti (chiusura il 26 marzo). Tra i giocatori in uscita del Torino figura Saba Sazonov, difensore georgiano che potrebbe, dunque, ancora lasciare i granata.

Per Sazonov non è ancora finita, il Toro guarda all’estero

Saba Sazonov, difensore classe 2002, è ancora nella lista delle possibili partenze in casa granata e la dirigenza sta cercando soluzioni all’estero. Il centrale georgiano, che era già stato vicino a lasciare il Toro salvo poi saltare clamorosamente l’affare, è alla ricerca di una soluzione che li permetta di fare nuove esperienze e collezionare minuti anche in vista dei prossimi Mondiali di calcio.

Tra i mercati più interessanti ancora aperti c’è sicuramente quello turco, un campionato che negli ultimi anni, oltre ad essere salito di livello, si è dimostrato molto attivo nel mercato acquistando diversi giocatori del panorama mondiale. La situazione del giocatore è sotto la lente d’ingrandimento e nei prossimi giorni la sua esperienza sotto la Mole potrebbe arrivare ai titoli di coda.

Sazonov, una parabola discendente

Saba Sazonov è stata una delle scommesse del mercato di Davide Vagnati, che dopo qualche partita si è rivelato essere persa. Il calciatore, approdato al Torino del 2023/2024, è stato girato in prestito nella stagione successiva all’Empoli, dove ha riportato la rottura del legamento crociato, compromettendo il suo percorso in granata.

maurone
1 ora fa

Chissà perché questa avversione per Sazonov. Vale per lui il discorso fatto per Ilkhan. Non e’ scarso, non lo abbiamo mai visto tranne 2 minuti a Milano contro il Milan in rimonta, in un ruolo non suo (centrale di difesa)

Sunnapunna
58 minuti fa
Scusami ma obiettò.
A differenza di Ilkan,
Questo ha fatto vedere solo limiti tecnici allucinanti.
Incredibile giochi a quei livelli.

ale_maroon79
28 minuti fa
Personalmente l’ho visto giocare più di una volta anche nella nazionale U21 georgiana ed il livello dimostrato purtroppo era sempre quello: bassissimo. Che poi sia stato gestito male dal Torino FC è vero, ma quello è un altro discorso. Il padre che va in giro a dire che è pieno… Leggi il resto »

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
1 ora fa

Dispiace per il ragazzo. Purtroppo è entrato bell’ottica cairese e si è bruciato.

Kawasaki77
1 ora fa

Autista di tram a lisbona

Sunnapunna
57 minuti fa
😂

