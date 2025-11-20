Il centrocampista del Torino ha rilasciato una serie di dichiarazioni dopo la sconfitta subita contro l’Olanda

Gineitis dopo aver terminato gli impegni con la sua nazionale ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com per parlare della sua nazionale e del suo periodo al Torino.

Il lituano ha commentato così la sconfitta per 4-0 contro l’Olanda: “Dovevamo difendere meglio, ora non possiamo più farci niente. Tanti di noi giocano in grandi squadre ma loro oggi hanno dimostrato che a certi livelli basta un secondo di disattenzione per subire gol”. Oltre alle considerazioni sulla prestazione della sua squadra, Gineitis ha anche parlato del suo rapporto con Baroni, e del fatto che stia facendo il massimo per cercare più continuità in campo: “Quando giochi poco fai di tutto per conquistarti un posto in campo, ma a decidere è il mister”. Infine il classe 2004 ha parlato del suo rapporto con Juric: “Con Mister Juric avevo un grande rapporto, è stato lui a farmi esordire. Mi aiutava sempre e parlavamo tanto quando era al Torino. Lui per me c’era sempre e lo ringrazio. Dopo questi tre esoneri, gli sto vicino e gli faccio un grande in bocca al lupo”.