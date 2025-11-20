Ecco chi sono i giocatori che rischiano di dover saltare la sfida all’Olimpico Grande Torino a causa di un infortunio

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato. Con il termine della pausa delle nazionali le diverse squadre di Serie A torneranno sfidarsi, e in occasione della 12a giornata il Torino di Baroni ospiterà il Como di Fabregas.

Gli infortunati del Torino

In questi giorni prima dell’incontro, diversi giocatori delle due rose tenteranno di recuperare dagli infortuni che li hanno tenuti fermi nelle ultime settimane, tuttavia la loro presenza in campo è ancora in forte dubbio. Il Torino cercherà di recuperare Biraghi, che nell’ultima settimana ha svolto diverse sessioni di allenamento differenziate a causa di un infortunio al soleo. Ilic non sarà sicuramente tra i convocati a causa della distorsione al ginocchio rimediata in nazionale, ma nelle prossime settimane continuerà il suo percorso di recupero.

Gli infortunati del Como

In casa Como invece, Sergi Roberto potrebbe essere uno dei prossimi a rientrare. Lo spagnolo cercherà infatti di recuperare dall’infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato circa un mese fa. Chi invece dovrà aspettare ancora un po’ per rivedere il campo sono Diao e Goldaniga, con il primo che dovrebbe riuscire a tornare entro la prima metà di dicembre mentre il secondo dovrà verosimilmente aspettare il nuovo anno.