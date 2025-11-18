Il numero 38 del Como non sarà presente per la sfida contro i granata valevole per la 12a giornata di serie A

Dopo che il Senegal aveva comunicato l’infortunio muscolare di Assane Diao, il classe 2005 ha fatto ritorno in Italia dove ulteriori accertamenti da parte dello staff del Como, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Dunque Fabregas dovrà fare a meno del proprio attaccante per la sfida contro i granata, fissata lunedì 24 novembre alle 18:00, all’Olimpico Grande Torino.