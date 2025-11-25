Nessuna squalifica per i giocatori di Torino e Lecce in vista di Domenica, salteranno un turno Norton-Cuffy e Smolcic

Pochissimi squalificati in vista della prossima giornata di Serie A, il primo è Smolcic del Como, unico ammonito della gara contro il Torino e già diffidato prima della partita, salterà dunque il match casalingo contro il Sassuolo; l’altro è Norton-Cuffy del Genoa, espulso per doppia ammonizione dovuta a un “comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. Per quanto riguarda Lecce e Torino nessuna squalifica in vista della partita che si disputerà allo stadio Via del Mare Domenica alle 12:30.

Espulso Gasperini, squalifica di una giornata

Espulso invece Gianpiero Gasperini nella partita tra Cremonese e Roma “per avere, al 17′ del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall’area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale“, salterà la partita contro il Napoli. Mancanza importante nella panchina giallorossa, con l’attuale capolista che dovrà difendere il primato contro la diretta concorrente partenopea, senza il proprio allenatore: in panchina siederà Tulli Gritti, vice-allenatore.

Multa per Como e Fiorentina

Multato il Como per aver ritardato l’ingresso in campo dopo l’intervallo, provocando un ritardo sull’inizio del secondo tempo di circa tre minuti, nel match contro il Torino. Per la società lombarda arriva un’ammenda €4.000,00. Multa dal valore di €20.000,00 e diffida per la Fiorentina per i cori razzisti inneggiati nei confronti di Vlahovic, durante la partita con la Juventus, che hanno portato alla sospensione della gara per due volte per 4 minuti.