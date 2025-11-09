Il punto sull’arbitro Zufferli che ha diretto il derby tra Juventus e Torino dell’Allianz Stadium

Primo derby della Mole della carriera non solo per i due allenatori Spalletti e Baroni, rispettivamente sulle panchine bianconera e granata, ma anche per l’arbitro Luca Zufferli. Indicato un po’ a sorpresa per questa stracittadina, il promettente 35enne della sezione AIA di Udine ha indirizzato il suo metro con una soglia di tolleranza piuttosto alta riuscendo tuttavia a tenere in pugno la gara pur con alcune sbavature tra mancate concessioni di calci d’angolo da ambo le parti, sanzioni disciplinari mancanti e qualche errore di valutazione.

Thuram graziato

Al 20’ Vlahovic innesca Mc Kennie in area granata il quale viene contrastato da Ismajli in scivolata: il difensore impedisce al bianconero di calciare ma non commette fallo, “accompagna” quasi l’avversario il quale allarga la gamba sinistra cercando un contatto che probabilmente nemmeno si verifica: giusto lasciar correre. Al 36’ Thuram entra in gioco pericoloso su Simeone, per il direttore di gara è solo calcio di punizione; al 39’ ancora Thuram a gamba tesa su Ismajli in area granata, ci si aspetterebbe il provvedimento ma anche in questo caso per Zufferli c’è solo il calcio di punizione. Al 45’ su un traversone di Yildiz, Paleari in uscita alta colpisce il pallone e la testa di Vlahovic che si lamenta ma anche in questo caso non vi sono gli estremi per il penalty perché l’intervento del portiere è prima sul pallone.

Il gol annullato al Torino

Al 47’ annullato un gol al Torino: Simeone parte al di là dell’ultimo difensore (Kalulu) al momento del lancio di Casadei, l’assistente e l’arbitro lasciano correttamente terminare l’azione e poi segnalano la posizione irregolare confermata dal VAR. Al 53’ ennesimo fallo potenzialmente da ammonizione commesso da Thuram, stavolta ai danni di Vlasic in uscita poco fuori dall’area granata: ammonizione ancora risparmiata. Al 64’ invece, forse ingannato dalla velocità dell’azione, sanziona col cartellino giallo Asslani che entra sì imprudentemente in scivolata su Yildiz lanciato ma non lo tocca anche se il turco si lascia cadere inducendo l’arbitro ad adottare un provvedimento ingiusto e non in linea con il resto della direzione. All’82’ all’ingresso dell’area del Torino Coco anticipa Locatelli il quale cade nel contrasto col pallone, intervento pulito anche questo che Zufferli, vicino e ben posizionato, valuta adeguatamente.

In conclusione il direttore di gara ha superato complessivamente la prova avendo azzeccato, senza l’aiuto del VAR, tutte le decisioni importanti in area di rigore ed avendo tenuto in pugno una gara difficile senza usare i cartellini. D’altra parte però, quando lo ha fatto nell’unico caso su Asslani, ha sbagliato a farlo mentre inspiegabilmente ha chiuso entrambi gli occhi su tre interventi molto sospetti di Thuram.

Per il direttore di gara friulano si è trattato del secondo incrocio con il Torino che aveva diretto l’unica volta nel discusso pareggio interno contro il Monza il 7 maggio 2023.