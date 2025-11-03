L’analisi della direzione di Arena durante Torino-Pisa, gara valida per la decima giornata di Serie A

Per la partita interna contro il Pisa, i granata sono stati diretti per la prima volta dall’arbitro Alberto

Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco. Il 33enne campano ha avuto qualche esitazione

in diversi frangenti e lasciato qualche dubbio anche in situazioni chiave.

Al 13’ il Pisa trova il primo gol e la convalida passa attraverso il check del VAR Camplone che

verifica le posizioni di partenza dei nerazzurri ed in particolare di Akinsamiro. Al 28’ Arena

concede il calcio di rigore agli ospiti per un contatto sulla linea dell’area di rigore tra Casadei e

Vural, anche in questo caso occorre il check di conferma che non fuga tutti i dubbi.

L’analisi del contatto Casadei-Vural

Dalle immagini si capisce che non c’è un pestone ai danni del giocatore del Pisa ma solo un lieve tocco

che forse è sufficiente per sbilanciare il giocatore: tutt’al più si potrebbe parlare di “rigorino”,

l’arbitro non torna sui propri passi e viene anche ammonito Casadei.

Al 37’ cartellino giallo anche per Hojholt che entra pericolosamente, a gambe unite, su Vlasic: si tratta di un intervento che non viene considerato particolarmente violento ma che resta al limite dell’espulsione. Al 40’ errore inspiegabile di Arena che fischia un offside ad Adams che è invece in posizione regolare e senza alcuna segnalazione da parte dell’assistente, tanto che subito dopo è costretto a ravvedersi ed a

scodellare il pallone annullando il precedente provvedimento ma interrompendo di fatto un’azione

promettente del Torino.

L’analisi dell’espulsione di Baroni

Al 45’ viene espulso il tecnico granata Baroni che invoca un rigore che non c’è su Simeone (cade da solo, non viene toccato dal portiere) ma anche in questo caso il provvedimento sembra esagerato poiché le immagini non testimoniano né comportamenti particolarmente esagitati né frasi sopra le righe, peraltro l’arbitro era distante dalle panchine.

Al 54’ Ismajli viene colpito in volto da una gomitata di Moreo, Arena concede solo il calcio di

punizione; al 72’ rischia Ilic per una leggera trattenuta su Angori, poi sorvola su diversi episodi ed

al 94’ estrae il terzo cartellino del match per Pedersen che ferma, con un intervento falloso in ritardo,

Aebischer.

Sesta direzione in massima serie per Arena che aveva esordito il 27 aprile scorso nella partita Como

– Genoa ed ha poi diretto quattro altre sfide in questa stagione tutte terminate in parità, così come

ieri Torino – Pisa.