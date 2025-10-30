L’analisi della direzione di Ayroldi durante Bologna-Torino, gara valida per la nona giornata di Serie A

Per la partita del “Dall’Ara” valida per la nona giornata del campionato, la scelta del designatore

Gianluca Rocchi è caduta sul “figlio d’arte” Giovanni Ayroldi della sezione AIA di Molfetta, che ha

gestito non senza qualche affanno, sebbene la partita non sia stata tra le più complicate e non abbia

presentato casi particolarmente difficili.

Ayroldi ha avuto un approccio “all’inglese” che ha scontentato in taluni casi entrambe le squadre

(vedi al 3’ per un possibile fallo non fischiato su Zortea) anche se alla fine si contano ben 31 falli

totali fischiati, che corrispondono ad un valore oltre la media.

Approccio “all’inglese”



Al 30’ rischia l’ammonizione Tameze per una leggera trattenuta a Cambiaghi, ma l’arbitro lo richiama solo verbalmente. La prima ammonizione arriva comunque al 37’ quando Ilic spinge Bernardeschi alle spalle, commettendo un fallo tattico. Al 40’ secondo cartellino giallo per un giocatore granata: stavolta Tameze non la fa franca dopo un’entrata pericolosa in scivolata su Lucumi. Nel secondo tempo lo spartito non cambia ed al 64’ il direttore di gara estrae il terzo cartellino

giallo, il primo nei confronti di un giocatore rossoblù, ai danni di Odgaard, autore di una trattenuta

su Vlasic.

L’ammonizione a Ismajli

Al 71’ ammonizione un po’ severa – dato anche il metro utilizzato nel primo tempo – per

il neoentrato Ismajli per una leggera trattenuta a Dominguez, mentre un minuto dopo non viene

sanzionato con il cartellino un duro intervento di Moro su Simeone. All’83’ spunto di Orsolini che,

dopo aver superato Lazaro, penetra pericolosamente in area e sbatte su Coco, il quale ne anticipa le

intenzioni senza commettere alcun fallo, timide proteste dei felsinei. Ultima ammonizione per

Lykogiannis per un’ostruzione su Ngonge all’85’.

Per Ayroldi prestazione tutto sommato sufficiente e primo pareggio registrato dai granata sotto una

sua direzione. Negli altri sei precedenti quattro vittorie e due sconfitte.