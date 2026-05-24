Le parole di Ardian Ismajli prima del derby della Mole tra Torino e Juventus: il difensore è appena tornato dal proprio infortunio
Prima del derby della Mole, il difensore granata Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di Sky, con la speranza di poter regalare la vittoria – che manca da 11 anni in un derby – ai propri tifosi. Una partita fondamentale anche per i bianconeri, che pur non dipendendo da se stessi, dovranno vincere ad ogni costo nella speranza di un errore di Milan o Roma per potersi qualificare in Champions League.
Ecco le sue parole: “Questo derby può dare gioia ai tifosi, al popolo granata. La vittoria sulla Juve manca da tanto, speriamo di regalare questa gioia al popolo granata”.