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Le parole di Ardian Ismajli prima del derby della Mole tra Torino e Juventus: il difensore è appena tornato dal proprio infortunio

Prima del derby della Mole, il difensore granata Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di Sky, con la speranza di poter regalare la vittoria – che manca da 11 anni in un derby – ai propri tifosi. Una partita fondamentale anche per i bianconeri, che pur non dipendendo da se stessi, dovranno vincere ad ogni costo nella speranza di un errore di Milan o Roma per potersi qualificare in Champions League.

Ecco le sue parole: “Questo derby può dare gioia ai tifosi, al popolo granata. La vittoria sulla Juve manca da tanto, speriamo di regalare questa gioia al popolo granata”.

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 24-05-2026

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