La moviola di Torino-Juventus: tutti gli episodi e i casi più discussi del derby della Mole, valido per l’ultima giornata di campionato

Sarà Zufferli a dirigere il derby della Mole tra Torino e Juventus, sfida valida per l’ultima giornata di campionato in programma all’Olimpico Grande Torino. Una partita che si preannuncia intensa e ricca di tensione, come da tradizione, e che potrebbe regalare diversi episodi destinati a far discutere. A seguire, tutti i casi arbitrali e gli episodi più controversi del match.

Arbitro, cartellino giallo



