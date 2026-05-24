Scontri tra forze dell’ordine e tifosi della Juventus, che avevano cercato il contatto con quelli granata

Momenti di tensione intorno allo stadio Grande Torino. Le forze dell’ordine sono state costrette al lancio di lacrimogeni nella zona compresa tra Corso Unione Sovietica e Via Filadelfia. Alcuni tifosi bianconeri avevano cercato di raggiungere quelli granata, staccandosi dal loro corteo per raggiungere il Fila, dove i granata erano radunati per dirigersi verso la Curva, come ampiamente annunciato. Contatti che ci sono stati, anche se l’intervento ha fatto disperdere i tifosi.

Sembra che siano almeno tre gli arresti delle forze dell’ordine.

Il video: