Il centravanti argentino ha commentato la vittoria del suo Torino sul campo del Verona: “Mi piacciono le sfide”

Giovanni Simeone è stato tra i grandi protagonista della vittoria del Torino sul campo del Verona. Così ha commentato la partita: “Njie è il nostro Leao, non solo per i capelli. È forte, molto bravo nell’uno contro uno, questo gol lo merita. La cosa importante è che dopo il gol deve continuare a essere umile, capire che il percorso è ancora lungo, non deve pensare che ha già fatto tanto. Deve continuare a lavorare come sta facendo”. Poi una battuta: “Non so se è stato più bello il gol o l’esultanza, se la faccio io bisogna chiamare l’ambulanza”.

Il Cholito ha poi commentato il suo gol: “Il mio gol? Montipò è un mio amico, so che mi conosce, quando mi sono trovato davanti a lui non sapevo bene cosa fare, all’inizio ho pensato a dribblarlo, poi ho visto che avevo il difensore vicino e ho scelto di tirare subito”. Sul suo momento: “Sto bene, anche nella mia vita sto bene, mia moglie è incinta e sta per partorire. Sto attraversando un bel momento, mi trovo bene anche in questa squadra. Ci sono cose che dobbiamo migliorare, ma a me piacciono le sfide, quando ci sono le sfide mi carico”.