Le parole di Alieu Njie dopo la partita contro il Verona. L’attaccante ha siglato un gol e un assist partendo dalla panchina

Alieu Njie è il protagonista a sorpresa della vittoria ottenuta sul campo del Verona, entrato al 83′ al posto di Adams ha prima servito l’assist del 2-0 e poi siglato il 3-0 con un missile da fuori area. L’attaccante svedese, al termine della partita si è concesso ai microfoni di Sky: “Sono contento di aver sfruttato questa occasione che mi ha dato l’allenatore, sono contento di aver messo minuti. Tornavo da un periodo difficile. Speravo di rientrare prima, è stato importante tornare così, sia per me che per la squadra”.

Alieu Njie of Torino FC in action during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 04-01-2026

