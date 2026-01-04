Le parole di Alieu Njie dopo la partita contro il Verona. L’attaccante ha siglato un gol e un assist partendo dalla panchina

Alieu Njie è il protagonista a sorpresa della vittoria ottenuta sul campo del Verona, entrato al 83′ al posto di Adams ha prima servito l’assist del 2-0 e poi siglato il 3-0 con un missile da fuori area. L’attaccante svedese, al termine della partita si è concesso ai microfoni di Sky: “Sono contento di aver sfruttato questa occasione che mi ha dato l’allenatore, sono contento di aver messo minuti. Tornavo da un periodo difficile. Speravo di rientrare prima, è stato importante tornare così, sia per me che per la squadra”.