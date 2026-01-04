L’analisi di Marco Baroni dopo la sfida del Bentegodi tra Verona e Torino: ecco le parole del tecnico granata

Marco Baroni ha analizzato così la sfida contro il Verona del suo Torino: “Contro il Cagliari avevamo costruito tanto, lo voglio ricordare, ci sono stati tanti tiri, 19, ma eravamo mancati sui palloni importanti, quelli determinanti. Oggi la squadra mi è piaciuta, ha avuto l’energia giusta. Dopo un grandissimo primo tempo, nella ripresa abbiamo tenuto botta, siamo stati capaci di giocare più partite all’interno della stessa partita”.

Baroni: “Ilkhan? Vogliamo farlo crescere”

Su Aboukhlal: “Lo avevamo preso come esterno, poi abbiamo lavorato con lui sul nuovo modulo trovando grande disponibilità da parte sua. Oggi ha fatto una grande partita, la considero una partita molto positivo, abbiamo bisogno di questa spinta”.

Su Ilkhan: “Lo vogliamo far crescere, oggi non era una partita facile, ma finché ha avuto la conduzione per stare in campo mi è piaciuto. Anche Njie oggi ha fatto bene“.

Sulla difesa: “In cinque partite abbiamo preso tanti gol, poi con oggi abbiamo fatto otto partite senza subirne. A me piace difendermi in avanti, c’è stato un momento che eravamo più bassi, ora abbiamo rotto questo argine: io voglio una squadra che si difenda giocando in avanti”.

Su Vlasic: “Quando giochi con gli interni, le mezzali devono arrivare al gol. Lui si è calato molto bene in questo ruolo, a destra sta facendo molto bene. Nikola sta diventando un tuttocampista perché lavora molto bene anche in fase di non possesso. Io voglio mettere in campo più giocatori di qualità possibile, ho sempre parlato di un calcio emozionale, d’impeto. Finora non abbiamo raccolto quanto meritato, ho sempre chiesto maggiore cattiveria e oggi ho trovato tutto questo”.