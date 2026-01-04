Ecco le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona, dopo la sconfitta per 0-3 rimediata contro il Torino

Paolo Zanetti ha commentato così la sconfitta del suo Verona contro il Torino: “Siamo inc***ati neri per la partita, abbiamo commesso tanti errori tecnici. Il primo gol subito? Succede, a noi succede più di qualche volta e sicuramente questo mette poi le partite in un binario difficile, ma penso che la sconfitta sia meritata perché noi dovevamo fare una partita diversa. Quindi prendiamo questa sberla, dall’altra parte rimaniamo in gioco come tutte le altre squadre, ora ci ricompattiamo e cerchiamo di capire che cosa abbiamo sbagliato oggi. Noi siamo sempre stati dentro la pressione, siamo abituati a starci, continuiamo a lavorare perché il percorso è ancora molto lungo e penso che nessuno possa sentirsi tranquillo”.

L’approccio alla gara

Il tecnico ha parlato dell’approccio della squadra nei due temi di gioco: “Ci aspettavamo tutti qualcosa di diverso, chiaramente non solo io, ma l’approccio alla partita è stato quello di una squadra preoccupata, dove il metro è stato nella miriade di errori tecnici che abbiamo fatto, abbiamo conquistato molti palloni ma ogni palla recuperata la davamo agli altri. Poi chiaramente diventa difficile ogni volta recuperare una ripartenza di un avversario, soprattutto contro questi tipi di squadre che sono squadre importanti che hanno comunque grande qualità e non bisogna concedere nulla. Noi oggi non siamo stati solidi, mentalmenete e nelle gambe ci è mancato qualcosa e dobbiamo assolutamente fare meglio di così”.

Il rinvio della giornata precedente

Zanetti ha parlato dell’impatto che ha avuto il rinvio della 16a giornata sugli impegni successivi: ” Credo che sicuramente la sosta non ci abbia fatto bene perché dal punto di vista del trend venivamo da due vittorie importanti e li ci siamo un pò fermati e noi se non siamo al 100% non riusciamo a vincere le partite ,anzi, facciamo delle brutte figure, quindi noi assolutamente dobbiamo capire che per restare dentro questo campionato dobbiamo sempre dare più del 100%“.