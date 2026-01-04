Le parole di Gvidas Gineitis in conferenza stampa a seguito della vittoria per 3-0 contro il Verona al Bentegodi

Al termine della partita vinta contro il Verona per 3-0, Gineitis si è presentato in conferenza stampa per parlare della gara che lo ha visto, per la quarta volta consecutiva, figurare tra i titolari.

La conferenza stampa

Quanto è importante per te questo periodo in cui stai ritrovando continuità da titolare?

“Sto lavorando ogni giorno, penso di aver dimostrato che posso avere minuti, perché nella prima parte non ho giocato tanto e adesso quattro di fila da titolare. Sono contento che il mister ha fiducia in me”.

Questo ruolo da mezzala sinistra pensi che esalti meglio le tue caratteristiche?

“Sì la mezzala è la posizione in cui ho sempre giocato, perché sono uno che corre, un centrocampista box to box”.

Possono cambiare gli obiettivi del Toro, magari anche grazie al mercato?

“Noi guardiamo settimana dopo settimana, partita dopo partita e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte con qualità, perché il Toro deve essere così ogni settimana chiunque giochi. Per il mercato ciò quel che succede succede, ma non dipende da me”.