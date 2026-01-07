I probabili titolari dell’Udinese per la formazione di Kosta Runjaic in vista del match di questa sera contro il Torino

Dopo aver aperto il proprio 2026 con una sconfitta per 1-0 in casa del Como, l’Udinese di Kosta Runjaic si sposta a Torino per rifarsi e vincere quello che ad oggi è uno scontro a pari punti (o quasi) in classifica. Sono infatti 23 i punti guadagnati fino ad ora in campionato sia dalla formazione granata, mentre è ferma a quota 22 la squadra bianconera. Sarà dunque un match importante quello del Grande Torino, la compagine friulana vorrà capire e far capire quali possono essere gli obiettivi di quest’anno, se sarà importante tenersi a distanza dalle zone rosse della classifica, o se si potrà alzare lo sguardo verso l’alto e sognare in grande.

Il grande ritorno di Padelli

La partita del Grande Torino sarà inoltre palcoscenico di un ritorno speciale, quello di Daniele Padelli, molto probabilmente difenderà ancora lui la porta friulana e lo farà nello stadio che l’ha visto protagonista con i granata dal 2013 al 2017.

In difesa possibile ritorno di Solet

Nella difesa bianconera pare quasi certa la riconferma di Kristensen e Kabasele. Contro il Como gli si era affiancato Bertola, ma in casa dei granata non è da escludere il ritorno da titolare di Solet, il talento del club friulano è finito in panchina contro il Como dopo l’autogol realizzato nella sfida con la Lazio e contro il Toro cerca riscatto.

Centrocampo e attacco confermati

Per quanto concerne al centrocampo e all’attacco non dovrebbero esserci stravolgimenti rispetto a quanto visto sulle sponde del lago comasco. A metà campo confermata la linea a 5 con Zanolin e Kamara esterni e Karlstrom, Ekkelenkamp e Piotrowski in mezzo. In panchina torna però disponibile Atta, che potrebbe avere spazio a partita in corso. In attacco confermatissima la pericolosa coppia formata da Davis e dal rinato Nicolò Zaniolo.

La probabile formazione dell’Udinese

Ecco gli undici probabili a cui Runjaic si affiderà per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Kamara, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zanoli; Davis, Zaniolo. A disp. Nunziante, Sava, Okoye, Palma, Goglichidze, Ehizibue, Rui Modesto, Bertola, Lovric, Zarraga, Miller, Gueye, Iker Bravo, Atta. All. Runjaic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zemura, Bayo, Buksa.