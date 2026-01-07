Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Marco Baroni per la partita di questa sera contro l’Udinese

Dopo la vittoria per 0-3 a Verona, il Toro di Marco Baroni vuole mantenere il bottino pieno in questo 2026 e davanti si trova l’Udinese di Kosta Runjaic. I granata ritrovano Ngonge e Nkounkou, resta invece in dubbio Pedersen, che verrà valutato nella rifinitura odierna. Così come per l’Udinese, anche per il Toro è una partita importante per capire a cosa si può o non si può ambire in questo campionato, con i friulani che cercheranno il soprasso ai danni dei granata, che distano una sola lunghezza dalla formazione bianconera.

Ballottaggio a centrocampo

Difesa e porta non dovrebbero cambiare rispetto a quanto visto contro il Verona, Paleari tra i pali e difesa a tre formata da Coco, Maripàn e Ismajli, con Tameze jolly in panchina utile sia per il reparto arretrato che per il centrocampo. In mezzo al campo inamovibile Nikola Vlasic, che continua a rappresentare il cuore tecnico-tattico della squadra, confermato con ogni probabilità anche Ilkhan in cabina di regia, con un Asllani in possibile uscita sarà difficile vedere qualcun altro in quella posizione. Il ballottaggio si viene a creare sul terzo posto a disposizione: nelle ultime gare dei granata ha giocato Gineitis in quel ruolo ma, dopo il gol e l’ottimo ingresso al Bentegodi, Cesare Casadei si candida con forza per una maglia da titolare, anche per riuscire a gestire questa serie di incontri ogni 3 giorni sarà importante variare nelle scelte e Baroni ne è uno specialista.

Gli esterni

Sulle corsie, a meno di un recupero dell’ultima ora di Perdersen, giocheranno nuovamente Lazaro a destra, dove pare rendere ancora meglio, e il ritrovato Aboukhlal sulla sinistra, per convincere la società di essere l’uomo giusto per il Toro. Nkounkou non potrà sicuramente scendere in campo titolare, ma potrà essere della partita a gara in corso.

In attacco è lotta per affiancare il Cholito

Per quanto riguarda l’attacco sarà duello Adams-Zapata per affiancare Simeone, che ha ritrovato il gol contro il Verona ed è evidentemente tornato in perfetta forma fisica dopo l’infortunio da cui è da poco rientrato. In vantaggio per la seconda maglia da centravanti titolare resta lo scozzese, ma il capitano colombiano vorrebbe ritornare a giocare dal primo minuto e una difesa fisica come quella dell’Udinese potrebbe necessitare di altrettanto spessore nell’attacco granata.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili che schiererà Baroni per la sfida contro L’Udinese.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripàn, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Casadei, Aboukhlal; Adams, Simeone. A disp. Israel, Popa, Tameze, Biraghi, Asllani, Sazonov, Pedersen, Gineitis, Ngonge, Dembélé, Anjorin, Nkounkou, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina, Ilic.