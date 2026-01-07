Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Baroni e Runjaic per Torino-Udinese, in programma al Grande Torino, mercoledì alle 20:45

Il Toro, forte del tris inflitto al Verona, affronta l’Udinese in questo turno infrasettimanale di Serie A, che andrà a chiudere il girone d’andata di questa stagione 25/26. I friulani non vincono da 3 partite e arrivano da una sconfitta di misura, per 1-0, in casa del Como. Baroni recupera Ngonge e Nkounkou. Per Runjaic arriva un’ottima notizia, torna a disposizione Arthur Atta, che ha smaltito in tempo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà a disposizione del tecnico bianconero.

Torino-Udinese, i convocati di Baroni

Si ferma Gineitis, che non è tra i convocati: per il lituano risentimento all’adduttore sinistro. Ecco la lista dei 25 di Baroni:

Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pellini, Sazonov
Centrocampisti: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Asllani, Casadei, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone

Torino-Udinese, i convocati di Runjaic

In attesa di comunicazione

Kosta Runjaic
Kosta Runjaic allenatore dell’Udinese

Valentino
Valentino
7 minuti fa

Perché la curva te lo chiede… Valentino Lazaro facci un gol

Roby65(Filasempre)
Roby65(Filasempre)
48 minuti fa

Oggi bisogna stare attenti ai muscoli. Si giocherà sotto zero.

Berggreen
Berggreen
3 minuti fa
Reply to  Roby65(Filasempre)

Farebbe comodo la tutina di Sean Connery

