Ecco i giocatori convocati da Baroni e Runjaic per Torino-Udinese, in programma al Grande Torino, mercoledì alle 20:45
Il Toro, forte del tris inflitto al Verona, affronta l’Udinese in questo turno infrasettimanale di Serie A, che andrà a chiudere il girone d’andata di questa stagione 25/26. I friulani non vincono da 3 partite e arrivano da una sconfitta di misura, per 1-0, in casa del Como. Baroni recupera Ngonge e Nkounkou. Per Runjaic arriva un’ottima notizia, torna a disposizione Arthur Atta, che ha smaltito in tempo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e sarà a disposizione del tecnico bianconero.
Torino-Udinese, i convocati di Baroni
Si ferma Gineitis, che non è tra i convocati: per il lituano risentimento all’adduttore sinistro. Ecco la lista dei 25 di Baroni:
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Biraghi, Ismajli, Coco, Dembélé, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pellini, Sazonov
Centrocampisti: Aboukhlal, Acquah, Anjorin, Asllani, Casadei, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Ngonge, Njie, Zapata, Simeone
Torino-Udinese, i convocati di Runjaic
In attesa di comunicazione
