Il Toro ritrova Ngonge e Nkounkou per l’Udinese, le corsie granata tornano a popolarsi, manca Pedersen all’appello

Nella giornata di ieri, il tecnico granata Marco Baroni ha ritrovato Cyril Ngonge e Niels Nkounkou nel quotidiano allenamento al Filadelfia. Il belga e il francese si sono allenati con il gruppo e con ogni probabilità saranno disponibili per il match di domani che vedrà contrapposte, alle ore 20:45, Torino e Udinese. Tornano dunque nuove alternative sugli esterni, ma manca ancora Marcus Pedersen, per il norvegese allenamento personalizzato a parte.