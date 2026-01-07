Titolare a sorpresa al Bentegodi, Ilkhan risponde con personalità, tra fiducia ritrovata e scenari di mercato

“Ilkhan mi ha dimostrato che ci teneva ad avere un’occasione“. Queste le parole di Baroni nel post partita di Verona-Torino. Il convincente 3-0 con cui il Toro ha espugnato il Bentegodi ha infatti visto l’emergere di un nuovo protagonista. Complice l’esclusione di Asllani, legata al suo possibile ritorno all’Inter, Emirhan İlkhan è stato schierato per la seconda volta in stagione dal primo minuto.

Il centrocampista turco ha risposto con una prestazione di spessore, nonostante i soli 70 minuti complessivi disputati in campionato prima della sfida di domenica. Impiegato da regista nel 3-5-2, il classe 2004 ha fatto temporaneamente le veci di Asllani, dettando i tempi della manovra granata: proprio uno degli aspetti su cui la dirigenza intende intervenire in vista del mercato.

A ben vedere, Baroni aveva mostrato fiducia in İlkhan sin dall’inizio, schierandolo titolare nella prima giornata di campionato, nel disastroso 5-0 contro l’Inter. La pesante sconfitta e il successivo cambio di modulo nelle gare successive avevano però fatto gradualmente scivolare il giovane turco fuori dalle gerarchie.

La prova di Verona riaccende ora i riflettori sull’ex Beşiktaş e ne rilancia le quotazioni in vista del prossimo impegno, mercoledì nell’infrasettimanale contro l’Udinese. In attesa di sviluppi dal mercato, Baroni potrebbe infatti concedergli nuovamente fiducia, alla ricerca della quarta vittoria nelle ultime cinque uscite.

Il futuro del classe 2004

Al netto della prestazione positiva contro il Verona, sul futuro di İlkhan restano però vive le voci di mercato in vista di gennaio. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile trasferimento al Monza in Serie B.

Da tenere a mente, poi, che il turco è legato al Torino da un contratto in scadenza nel giugno 2026, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione a favore del club.

Interesse dalla Serie B per Ilkhan

Con Belahyane e Prati indicati come i principali candidati a raccogliere l’eredità di Asllani, per İlkhan il rischio di trovare nuovamente poco spazio resta concreto.

La sua situazione andrà dunque monitorata con attenzione: resta da capire se la prestazione di Verona rappresenterà l’inizio di una nuova storia in granata o soltanto un episodio isolato all’interno della sua esperienza torinese.