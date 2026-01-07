I granata non vincono al Grande Torino da quasi un mese, i bianconeri hanno vinto solo tre volte in trasferta

Reduci dalla netta vittoria per 3-0 sul campo del Verona, i ragazzi di Baroni sono alla ricerca dei primi 3 punti casalinghi del 2026. La sfida tra Torino e Udinese, in programma oggi alle 20.45, vede affrontarsi due squadre con un piazzamento in classifica pressoché identico, è infatti 1 solo punto a separare le due squadre. L’ultima vittoria del Toro in casa risale al 7 dicembre contro la Cremonese, quella dei friulani in trasferta risale invece al 29 settembre contro il Parma.

Tanti gol subiti in trasferta per i friulani

i bianconeri subiscono e non poco tra le mura nemiche, a confermarlo sono i dati che dicono 19 gol subiti in 9 partite giocate. I granata si dimostrano poco prolifici anche tra le mura amiche, sono infatti 10 i gol siglati dal Torino in 9 gare disputate. I dati testimoniano dunque una produzione offensiva non entusiasmante per i granata, ma anche una grande debolezza difensiva dei bianconeri in trasferta.

Tante reti subite al Grande Torino

Se la produzione offensiva dei granata non è cospicua, lo stesso non si può dire di quella degli avversari incontrati fino a ora che al Grande Torino hanno segnato 15 volte in 9 partite. I granata mostrano, dunque, lacune difensive tra le mura amiche e l’Udinese non è da meno in termini offensivi lontano da casa: sono 9 i gol siglati dai bianconeri in 9 gare. Un bottino sicuramente magro per i ragazzi di Runjaic.

3 vittorie in trasferta per i friulani

In 9 gare disputate lontano da casa, l’Udinese ha portato a casa i 3 punti in sole 3 occasioni. I granata sono usciti sconfitti dal Grande Torino in 4 delle 9 partite giocate.