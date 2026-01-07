CosÃ¬ il presidente Cairo ha commentato la sconfitta del Torino contro l’Udinese ma pure il mercato

CosÃ¬ Cairo ha commentato la sconfitta contro l’Udinese: “Una partita che si poteva tranquillamente pareggiare, sono due gol un po’ particolari, il secondo anche un po’ pasticciato. Ha fatto anche un gran gol Casadei, anche Ilkhan ha fatto bene. Casadei Ã¨ uno da 5-6 gol all’anno, di testa le prende tutte lei, ha fisicitÃ , calcia benissimo. Non Ã¨ stata la miglior partita, oggi qualcuno Ã¨ mancato, si Ã¨ visto e puÃ² succedere”.

Tanti giocatori oggi non erano nemmeno in panchina: si sta dettando la linea, come ha detto il mister, quindi: “Il mercato Ã¨ aperto, dobbiamo fare qualche scelta e la faremo. Oggi Aboukhlal ha fatto una buona partita, quindi direi bene, anche Ismajli. Alcune buone conferme ci sono state, altri hanno fatto meno bene”.

Cairo sul mercato

Una battuta sul mercato: “Petrachi Ã¨ molto attivo e ha un sacco carne al fuoco, vediamo, Ã¨ inutile adesso fare nomi, stiamo lavorando, dire cose oggi Ã¨ prematuro, speriamo di fare le cose velocemente, questo Ã¨ l’obiettivo”.