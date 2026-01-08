Secondo la stampa sudamericana il Torino avrebbe presentato un’offerta per l’attaccante del Botafogo Arthur Cabral

La notizia arriva da ESPN Brasil, secondo cui il Torino avrebbe presentato un’offerta al Botafogo per Arthur Cabral. Si tratta dell’attaccante ex Fiorentina, ora in forza al Botafogo (lo stesso club con cui la dirigenza sta trattando David Ricardo): secondo i media brasiliani sarebbe ben più che nell’orbita del Torino, tanto che il club avrebbe fatto pervenire un’offerta ufficiale per assicurarsi la punta classe ’98, un passato in maglia viola.

Non è il reparto in cui il Toro ha più urgenza

Al momento il Torino si sta muovendo su altri fronti. In difesa, dove è necessario almeno un giocatore in più per il reparto, sulle fasce (Biraghi e Nkounkou sembrano fuori dal progetto) e pure a centrocampo, sempre a fronte di un’uscita, anche per motivi di lista. E in attacco, se dovesse arrivare un giocatore in quel reparto, si aprirebbero delle possibilità pure in uscita.

